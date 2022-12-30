اتحاد الكرة العراقي يحدد موعداً جديداً لبيع تذاكر "خليجي 25" ويقلص الإلكتروني

شفق نيوز / حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، يوم غد السبت موعدا جديداً لبيع تذاكر الدخول لمباريات خليجي 25 المقررة انطلاقها يوم 6 كانون الثاني 2023، فيما قرر تقليص عدد البيع من 20 الى عشر تذاكر فقط.

وقال عضو اتحاد الكرة، أحمد عودة الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد وبالتنسيق مع الشركة المتعهدة سيطرح التذاكر عبر البيع الإلكتروني والبيع المباشر في مواقع مختلفة".

واستبعد الموسوي، أن يكون البيع في ملعبي البصرة، وذلك لأجل عدم حدوث زخم جماهيري قرب الملعبين وبغية تهيئتهما للبطولة، كما تم تحديد بيع عدد التذاكر الإلكترونية بعشر فقط، بدلاً من 20، ولا يحق اقتناء شخص واحد أكثر من تذكرة، للاستفادة أكثر من عدد الجمهور العراقي والخليجي الراغبين بالحضور".

وأضاف أن "شاشات عملاقة جرى نصبها قرب الملعب لمتابعة المباريات من قبل الجماهير الحاضرة، لأن من غير الممكن استيعاب ملعب البصرة لأكثر من 60 ألف متفرج، والميناء 30 الف متفرج، كون الأعداد المتوافدة الراغبة بحضور المباريات كبيرة جدا".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد اعتذر أمس عن عدم بيع التذاكر في المراكز المخصصة، وأجل عملية البيع، لحدوث خلل في النظام الخاص.