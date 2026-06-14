اتحاد الكرة العراقي يحدد مواعيد الانتقالات الصيفية والشتوية لدوري النجوم للموسم 2026-2027

شفق نيوز- بغداد

حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، مواعيد فترتي التسجيل والانتقالات الصيفية والشتوية للاعبي الأندية المشاركة في دوري نجوم العراق للموسم الكروي 2026-2027.

وستبدأ فترة التسجيل والانتقالات الصيفية الأولى يوم 20 حزيران/ يونيو 2026، على أن تختتم في 31 آب/ أغسطس 2026.

أما فترة التسجيل والانتقالات الشتوية، فستنطلق في 2 كانون الثاني/ يناير 2027، وتستمر حتى 30 كانون الثاني/ يناير 2027، وهو الموعد المحدد لغلق باب انتقالات اللاعبين.

يذكر أن نادي القوة الجوية توج بلقب دوري نجوم العراق للموسم 2025-2026 بعد تصدره جدول الترتيب وحسمه المنافسة بنجاح.