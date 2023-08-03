اتحاد الكرة العراقي يحدد شروط مشاركة منتخبات المحافظات في بطولة الجمهورية

شفق نيوز/ حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، الشروط الواجب توفرها للسماح لمنتخبات المحافظات بالمشاركة في بطولة الجمهورية المقرر انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها طلبت من كل منتخب مشارك في البطولة تحديد الملاعب التي سيقيم عليه مبارياته، شرط أن تكون تلك الملاعب وفق المواصفاتِ المطلوبة، وتتوفر فيها مستلزمات الأمن، بالإضافة إلى عجلة الإسعاف، مع التقيد بتقديم كشف بأسماء لاعبي المنتخب وعددهم 30 لاعباً فقط.

ودعت اللجنة مسؤولي منتخبات المحافظات المشاركة في بطولة الجمهورية إلى تنفيذ الشروط قبل انطلاق البطولة.

وحددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخامس من شهر آب/ أغسطس الجاري، موعداً لانطلاق بطولة الجمهورية لمنتخبات المحافظات للمتقدمين والمتوقفة منذ أكثر من 40 عاماً.