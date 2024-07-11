اتحاد الكرة العراقي يحدد شروطاً للملاعب وعقود اللاعبين في الموسم المقبل

شفق نيوز/ كشف عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي، اليوم الخميس، عن وضع مجموعة من الشروط للملاعب وعقود اللاعبين في دوري النجوم للموسم المقبل، وذلك لضمان تحقيق المعايير الدولية والاحترافية في البطولة.

وقال الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن جميع الملاعب التي ستستضيف مباريات دوري النجوم الموسم المقبل ستخضع لمتطلبات جديدة تتعلق بالإنارة، حيث يشترط الاتحاد أن تكون الإنارة في الملاعب وفقاً لمعايير نظامية وكافية، مشيراً إلى أن الاتحاد سيقوم بالتعاقد مع شركة متخصصة ذات خبرة سابقة في تنظيم بطولات عالمية.

وأضاف الزاملي أن وحدة هندسية سترافق هذه الشركة لضمان التزام جميع الملاعب بالمعايير الدولية المحددة.

كما أوضح الزاملي أنه سيتم تعيين مدير مباراة مسؤول عن متابعة حالة الملاعب وتوثيق أية نواقص، وتقديم تقرير مفصل عنها.

وأشار إلى أن الأندية التي تفشل في الالتزام بالمعايير الدولية أو تظهر نقائص في الملاعب الخاصة بها ستواجه غرامات مالية تصل إلى عشرة ملايين دينار كعقوبة للإدارة المقصرة.

وفيما يخص عقود اللاعبين، أوضح الزاملي أن الموسم المقبل سيشهد تطبيق نظام موحد لعقود اللاعبين والمدربين، يهدف إلى ضبط سقف الرواتب وتوحيد الشروط المالية.

وأضاف أن العقود ستكون موحدة إلكترونياً وبشكل نظامي، مما يتيح لجميع الأطراف معرفة القيم المالية لعقود اللاعبين والمدربين بشكل شفاف ومنظم.

وأكد الزاملي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الاتحاد لتحسين مستوى دوري النجوم وضمان تحقيق الاحترافية في جميع جوانب البطولة.