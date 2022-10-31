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اتحاد الكرة يحدد رسميا مواعيد مباريات المنتخب العراقي في اسبانيا والبصرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-31T09:20:23+0000
اتحاد الكرة يحدد رسميا مواعيد مباريات المنتخب العراقي في اسبانيا والبصرة

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم رسمياً، يوم الاثنين، عن مباريات المنتخب الكروي الودية الأربع التي سيخوضها في في محافظة البصرة واسبانيا.

وذكر مصدر في الاتحاد لوكالة شفق نيوز، أن المنتخب العراقي سيخوض مباراتين في إسبانيا تحت إشراف المدرب راضي شنيشل أمام المكسيك والاكوادور يومي 9 و12 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأشار الى أن المدرب الاسباني الجديد خيسوس كاساس للمنتخب العراقي سيقود مباراتي المنتخب في البصرة إحداهما قد تكون في بغداد يومي 17 و21 أمام كوستاريكا وفنزويلا.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد وافق أمس الأحد، على خوضِ المنتخب العراقي مباراةً وديةً أمام نظيره الفنزويلي في 21 من تشرين الثاني، وسيتم تحديد مكان إقامتها في العاصمةِ بغداد أو البصرة.

وبحسب الاتحاد فإن المباريات الأربع الودية تأتي في إطار سعي الاتحاد إلى تأمين مباريات قوية تسهم في تعزيز حضور المنتخب العراقي في البطولاتِ المقبلة.

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