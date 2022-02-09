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اتحاد الكرة العراقي يحدد ثلاثة محاور لمشوار المنتخب

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-09T12:43:35+0000
اتحاد الكرة العراقي يحدد ثلاثة محاور لمشوار المنتخب

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم، احمد الموسوي، يوم الاربعاء، عن تسمية لجنة استشارية فنية خاصة بالمنتخب العراقي، فيما سيتولى مدرب محلي قيادة المنتخب في مباراتيه مع الامارات وسوريا في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتطرق الموسوي خلال المؤتَمرُ الصحَفي الأسبوعي الذي تابعته وكالة شفق نيوز، إلى ثلاثةِ مَحاور، أولها زيارةُ وفد اتحاد الكرةِ الى الإمارات للاطلاعِ على تّجرِبة دوري المحترفين الإماراتي الذي يعدُّ الأفضلَ في القارّة الآسيويّة ومدى الاستفادَةِ من هذه التجربةِ محلياً.

وأكدَ أن الاتحاد قررَ الاعتمادَ على تَسميةِ لجنةِ مستشارين فنيين يختصُ عملها بمَسيرةِ المُنتخب الوطني، مشيرا الى ان المدرب المحلي، الذي سيخلف بيتروفيتش، سيتمّ الاتفاقُ معه على قيادةِ المُنتخب في المُباراتين المتبقيتين من التصفياتِ المُؤهلة لكأس العالم.

وبين الموسوي ان المُدرب سيتفرّغ تماماً للعملِ مع المُنتخبِ الوطنيّ، وسيكون هناك معسكرٌ تدريبيّ داخلي مغلق لمدةِ أسبوعين تحضيراً لمواجهتي الإمارات وسوريا في التَصفياتِ الآسيويّة.

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