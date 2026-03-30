اتحاد الكرة العراقي يحدد الأربعاء لانطلاق الجولة 27 من الدوري الممتاز

شفق نيوز- بغداد

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم تحديد يوم الأربعاء الموافق الأول من أبريل / نيسان موعداً لانطلاق منافسات الجولة 27 من الدوري العراقي الممتاز، بإقامة 10 مباريات موزعة على يومي الأربعاء والخميس.

وتقام أربع مباريات عند الساعة 3:30 عصراً، إذ يلتقي الجيش مع ضيفه عفك على ملعب الجيش، فيما يواجه الكاظمية ضيفه البيشمركة على ملعب الكاظمية، ويستضيف الاتصالات على ملعب 5000 متفرج فريق الناصرية، بينما يلاقي غازي الشمال على ملعبه ضيفه كربلاء.

كما تقام مباراة واحدة عند الساعة 7:00 مساءً، تجمع البحري مع ضيفه مصافي الجنوب على ملعب الفيحاء في البصرة.

وتتواصل منافسات الجولة الخميس الموافق الثاني من أبريل / نيسان بإقامة خمس مواجهات عند الساعة 3:30 عصراً، إذ يواجه نقطة الوسط ضيفه المصافي على ملعب الكوفة، فيما يلاقي الحشد الشعبي ضيفه ميسان على ملعب نادي النفط.

ويواجه الفهد ضيفه الحدود على ملعب الجولان، بينما يلتقي نفط البصرة مع ضيفه الجولان على ملعب المدينة الرياضية الثاني في البصرة، ويختتم الحسين مواجهات الجولة بملاقاة ضيفه الرمادي على ملعب 5000 متفرج.