اتحاد الكرة العراقي يحدد الهبوط والصعود لأندية الدرجتين الممتازة والأولى.. وثيقة

شفق نيوز/ حسم الاتحاد العراقي لكرة القدم، الجدل بشأن هبوط وصعود الاندية للموسم الحالي.

وتؤكد وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، هبوط فريقان من الدوري الممتاز الى الدرجة الاولى، ويكون دوري الموسم المقبل 20 فريقاً أيضاً.

وتأهل فريقان الى الدوري الممتاز وهما بطل كل مجموعة، دون خوض تقاطع و بلاي أوف لصاحب المركز 18 والثالث من الدرجة الأولى، على أن يكون هبوط فريقين من كل مجموعة في دوري الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية .