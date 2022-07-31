اتحاد الكرة العراقي يحث أندية الدوري الممتاز على الاسراع بتطبيق معايير التراخيص الاسيوية

شفق نيوز/ اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاحد، ان الدوري الممتاز للموسم 2022-2023 سينطلق بموعده المحدد في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، فيما دعا الأندية المشاركة به إلى الإسراع بإنجاز معايير التراخيص الآسيوية.

وقال عضو لجنة المسابقات في الاتحاد، نجم الاوسي، لوكالة شفق نيوز، انه "لا تأجيل لموعد انطلاق الدوري الممتاز، ولا إلغاء لتطبيق معايير التراخيص والدوري المقبل سيقام بموعده في الأسبوع الأول من شهر تشرين الاول المقبل وفق معايير التراخيص الاسيوية".

واشار الى ان "الوقت كافٍ لتعاقدات الفرق مع اللاعبين، وفيما يخص تخوف بعض الاندية التي لم تنجز التراخيص لغاية الآن من التعاقدات مع لاعبين ومدربين بسبب عدم امكانية تطبيقها لمعايير التراخيص فهذا شأن خاص بتلك الأندية فتطبيق معايير التراخيص لأندية الدوري الممتاز قرار نهائي ولابد منه".

وبين ان "الاندية التي ترغب في المشاركة في الدوري عليها العمل في تطبيق المعايير الاسيوية من الان وبدون تأخير لضمان مشاركتها بالدوري الممتاز للموسم المقبل".

واكد الأوسي ان "الاتحاد ملزم بتطبيق معايير التراخيص للدوري الممتاز المقبل مع اعتماد مشاركة الأندية التي ستتخطى معايير التراخيص للموسم الجديد 2022-2023".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر في اجتماع الهيئة العامة الاخير تطبيق نظام مسابقات الدوري لعام 2020-2021، فيما سيعتمد في الموسم المقبل على لائحة جديدة.