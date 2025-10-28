اتحاد الكرة العراقي يجري قرعة دوري تحت 21 عاماً

شفق نيوز- بغداد

أقامت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، قرعة دوري تحت 21 عاماً (المستوى الأول)، بمقر الاتحاد في العاصمة بغداد.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فقد تم الاتفاق على أن ينطلق الدوري في 6 تشرين الثاني 2025.

وأضاف أن الاتحاد قرر تقسيم الفرق المشاركة على مجموعتين، ضمت الأولى فرق أربيل ودهوك ونوروز والكرمة والرمادي والفهد والشرطة والقوة الجوية والنفط والزوراء، فيما ضمت الثانية فرق الميناء ونفط البصرة والبحري والناصرية وكربلاء والنجف والطلبة والحدود والصناعات الكهربائية وأمانة بغداد.

وتقام مباريات الدوري بنظام المرحلتين، وتصعد من كل مجموعة أربعة فرق وصولاً للمباراة النهائية، وفقاً للمراسل.

وأسفرت عملية القرعة، عن المواجهات التالية "أربيل ودهوك، النفط يلاعب الرمادي، الجوية يلتقي الفهد، الزوراء يلاقي الكرمة، نوروز يلاعب الشرطة، نفط البصرة يلاقي الميناء، النجف يواجه الحدود، البحري يلتقي الناصرية، كربلاء يلاعب الصناعات الكهربائية، وأمانة بغداد يواجه الطلبة".

وفي المستوى الثاني، يواجه نفط الوسط فريق مصافي الجنوب، ميسان يلتقي نفط ميسان، القاسم يلتقي عفك، الاتصالات يواجه الكهرباء، المصافي يلاقي الغراف، الجيش في حالة انتظار، زاخو يلاعب الحشد، الجولان يلتقي الحسين، ديالى يواجه الموصل، والكرخ يلاعب الكاظمية.