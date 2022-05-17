اتحاد الكرة العراقي يجري قرعة دوري الرديف والشباب للدرجتين الثانية والثالثة

شفق نيوز/ أجرت لجنةُ المُسابقات في الاتّحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الثلاثاء، في مقرِّ اتحادِ الكرة قرعةَ دوري الرديف للدرجتين الثانية والثالثة، إضافةً إلى قرعةِ دوري الشَباب للدرجتين الثانية والثالثة في بغداد.

وذكر بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان القرعة جرت بحضورِ عُضوي اللجنة علي عبيس ونجم الأوسي، فضلاً عن تواجدِ مُمثلي الأندية المُشاركة.

وأضاف البيان؛ أن قرعةُ رديف الدرجة الثانية، التي ستشارك فيها 5 أندية هي: الجيش، النجدة، العدل، الجامعة، والتاجي الذي سيكون في موقفِ انتظار، عن المُواجهاتِ الآتية:

- الجيش / النجدة.

- الجامعة / العدل.

وأشار الى أن تلك المباريات ستنطلقُ في الخامس والعشرين من هذا الشهر.

ولفت البيان؛ ان بعد قرعةُ رديف الدرجة الثانية، أقيمت قرعةُ رديف الدرجة الثالثة التي ستشاركُ فيها 8 أندية هي: الأثير، الميثاق، جسر ديالى، شباب الوطن، الشهداء والجرحى، السياحة، النهضة، آليات الشرطة.. وأسفرت مواجهات الدور الأول عن الآتي:

- الأثير / الميثاق.

- السياحة / جسر ديالى.

- الشهداء والجرحى / آليات الشرطة.

- شباب الوطن / النهضة.

وستنطلقُ مواجهاتها في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.

ومِن ثمّ أجريت قرعةُ شباب الدرجة الثانية بمُشاركةِ 10 أندية هي: الشعلة، التاجي، شباب العدل، المحمودية، الجامعة، المصافي، الجيش، النجدة، الزعفرانيّة، الكاظميّة وفقا للبيان.

وقسمت الفرقُ فيها على مجموعتين، وأسفرتْ عن المُواجهاتِ الآتية في المَجموعةِ الأولى:

- النجدة / المصافي.

- التاجي / شباب العدل.

وفريق شَباب الجيش سيكون في حالةِ انتظار.

بينما أسفرت مواجهاتُ المَجموعة الثانية عن لقاء:

- الزعفرانية / المحمودية.

- الكاظمية / الجامعة.

وفريق شَباب الشعلة سيكون في حالةِ انتظار.

بينما سيتم تحديد موعد انطلاقه لاحقاً، بحسب البيان.

وبعدها أجرت لجنةُ المُسابقات قرعة شَباب الثالثة بمشاركةِ 8 أندية هي: بسماية، الحسنين، شباب الوطن، شباب العراق، النهضة، آليات الشرطة، الأثير، السياحة.. وأسفرت مواجهاتُ الدور الأول عن:

- شباب العراق / الحسنين.

- السياحة / بسماية.

- الأثير / النهضة.

- شباب الوطن / آليات الشرطة.

وأيضاً سيتمُ لاحقاً تحديد موعد انطلاقه وفقا للبيان.