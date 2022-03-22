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اتحاد الكرة العراقي يجري قرعة دوري الدرجة الأولى لفرق الشباب

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-22T12:17:57+0000
اتحاد الكرة العراقي يجري قرعة دوري الدرجة الأولى لفرق الشباب

شفق نيوز/ أجرت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، قرعة دوري الدرجة الأولى للشباب لبغداد والمنطقة الغربية.

وقال المكتب الاعلامي للاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان لجنة المسابقات حددت آلية الدوري التي ستكون بصعود فريقين من العاصمة بغداد، بينما سيتأهل فريقاً واحداً من المناطق الشمالية والوسطى والغربية والفرات الأوسط الى الأدوار النهائية.

وأسفرت القرعة عن لقاء فريق الصناعات الكهربائية مع فريق الجنسية، والصليخ مع الحدود، والحسين مع الدفاع المدني، أما فريق نادي المرور فهو في حالة انتظار، في حين كانت القرعة بالنسبة لمجموعة المنطقة الغربية هي مواجهة فريق نادي الشرقاط مع فريق العلم، وفريق نادي ديالى في حالةِ انتظار.

وسينطلق الدوري في الاول من شهر نيسان/ أبريل المقبل في الساعة الثالثة عصراً، كما أناطت اللجنة إجراء قرعة المنطقة الجنوبية والوسطى والشمالية الى الاتحادات الفرعية في تلك المحافظات.

 

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