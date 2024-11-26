اتحاد الكرة العراقي يجري قرعة دوريي تحت 19 و17 عاماً

شفق نيوز/ أجرت لجنةُ المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرعةَ دوريي تحت (19 و17 عاما) في مقر الاتحاد بحُضورِ مساعد المدير الفنيّ للاتحاد الاسباني بورخا روبيانو وعضو لجنة المسابقات فهمي العامري، ويحيى نزار ومدير قسم التسجيل والانتقالات في الاتحاد زيا شدراك يوسف، وأعضاء لجنة المسابقات وممثلي الأندية، وفقا لبيان اتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان؛ قدّم مساعدُ المدير الفنيّ بورخا شرحاً مفصلاً عن آلية الدوري، وإن اللجنةَ تعملُ جاهدةً على إيجاد أفضل نظام تنافسي يسهم بالنهوضِ بواقع دوري الفئات العمرية ويطور المسابقات.

وأضاف ان الفرقَ المشاركة تحت 19 عاما ستكون 25 فريقاً، وتحت 17 عاما، وتحت 33 ستكون فريقا، والمشاركة دليلٌ على حالةِ التطور الواضح، إذ إن عدد المباريات سيكون 1468 مباراة، وعدد اللاعبين المسجلين سيكون 3470.

بعدها أجريت القرعةُ لدوري تحت 19 عاما، وضمت المجموعة الأولى (الزوراء والطلبة والكرخ والكهرباء وأمانة بغداد والاتصالات).

وتألفت الثانية من (الكرمة والجوية والنفط والحدود والشرطة والصناعات الكهربائية)، أما المجموعة الثالثة فضمت (الميناء ونفط ميسان ونفط البصرة ومصافي الجنوب والنجف والقاسم)، والمجموعة الرابعة ضمت (دهوك وزاخو وأربيل ونوروز وديالى والفهد).

أما الفرقُ المشاركة في دوري تحت 17 عاما فتوزعت على خمس مجموعات ضمت الأولى (الحدود وديالى وكربلاء والشرطة والحسين والفهد والمصافي)، والثانية (الكرخ والكرمة والنجف والنفط والكهرباء وعفك ونفط الوسط)، وتألفت الثالثة من (القوة الجوية والقاسم والزوراء والطلبة وأمانة بغداد والصناعات الكيميائية والصناعة)، وضمت الرابعة (أربيل وزاخو ودهوك ونوروز وغاز الشمال والموصل)، والخامسة تكوّنت من (الميناء ونفط البصرة ونفط ميسان والغراف والناصرية).