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اتحاد الكرة العراقي يجدد تأكيده: هبوط 4 فرق من الدوري الممتاز حتمي

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-03T08:23:53+0000
اتحاد الكرة العراقي يجدد تأكيده: هبوط 4 فرق من الدوري الممتاز حتمي

شفق نيوز/ جددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تأكيدها على هبوط أربعة فرق من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى نهاية الموسم الحالي.

وقال عضو اللجنة نجم الاوسي، لوكالة شفق نيوز، ان "موضوع هبوط اربعة فرق من الدوري الممتاز لكرة القدم حتمي في حالة عدم تطبيق نظام الاحتراف الموسم المقبل".

واضاف "أبلغنا الاندية بهبوط الفرق الأربعة الأخيرة في ترتيب الدوري الممتاز قبل انطلاق الموسم الحالي في اجتماع موثق بحضور الجميع، وكان قراراً واضحاً".

ونفى الاوسي وجود انقسام بين أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد حول قرار هبوط أربعة فرق من الدوري الممتاز، مؤكداً في الوقت نفسه "لكن في حال وجود اختلاف بوجهات النظر فهذا طبيعي ولكن بالمحصلة النهائية اتحاد الكرة وافق على هذه الالية التي حددناها كلجنة ولم يرفضها عندما عرضناها عليه في حينها".

وتتصارع فرق الدوري الممتاز لكرة القدم التي تقبع في المراتب الأخيرة على رفع نقاطها وتحسين ترتيبها لتفادي الهبوط الى دوري الدرجة الاولى.

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