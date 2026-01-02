اتحاد الكرة العراقي يثبت نظام الدوري المضغوط ويمنح الأندية 5 تعاقدات شتوية

شفق نيوز- بغداد

حسم الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، قراره بالإبقاء على دوري نجوم العراق بنظامه الحالي كدوري عام مضغوط، وذلك عقب تصويت أغلبية الأندية المشاركة.

كما أقر الاتحاد السماح لكل نادٍ بتدعيم صفوفه بخمسة لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تمتد من 5 كانون الثاني/ يناير ولغاية 5 شباط/ فبراير 2026.

وأوضح القرار أن التعاقدات المسموح بها تتضمن لاعبين محترفين إلى جانب ثلاثة لاعبين محليين، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية المنافسات وعدم تعارضها مع التزامات المنتخبين الوطني والأولمبي.

وبموجب ذلك، تقرر أيضاً استمرار مباريات الدوري دون توقف خلال استحقاقات المنتخب الوطني المقررة في شهر آذار/ مارس المقبل.

وكان عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم فراس بحر العلوم، أوضح الثلاثاء الماضي لوكالة شفق نيوز، أن الاتحاد يدرس اعتماد آلية جديدة لمنافسات دوري نجوم العراق للموسم 2025–2026، وذلك عقب الاجتماع المشترك الذي عقد مع رؤساء وممثلي أندية الدوري.

وقال بحر العلوم، إن أغلبية أندية دوري نجوم العراق توافقت مع المقترح الأول، الذي يتضمن استمرار مباريات الدوري مع السماح لكل نادٍ بإضافة خمسة لاعبين، على أن يكون من بينهم لاعبان محترفان كحد أقصى وثلاثة لاعبين محليين، مع إمكانية أن يكون أحد المحترفين حارس مرمى، إلى جانب استثناء اللاعبين المحترفين من شرط التصنيف الدولي لمنتخبات بلدانهم، مع الإبقاء على عدد اللاعبين المحترفين داخل أرض الملعب عند ستة لاعبين.

وبين أن هذا المقترح يهدف إلى ضمان استمرارية منافسات الدوري خلال فترة استدعاء لاعبي المنتخب الوطني، استعداداً للمباراة الأخيرة في الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي تنطلق من منتصف شهر آذار/ مارس وتستمر حتى الأول من نيسان/ أبريل 2026، حيث من المقرر أن تخوض الأندية خلالها ثلاث جولات، فضلاً عن الأخذ بنظر الاعتبار مشاركة المنتخب الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026.

وأشار بحر العلوم إلى أن نتائج التصويت أظهرت موافقة 13 نادياً على المقترح الأول، مقابل تأييد ناديين للمقترح الثاني، في حين رفض نادٍ واحد كلا المقترحين، ولم يُبدِ نادٍ آخر موافقته على أي منهما.

وأكد بحر العلوم، أن اعتماد هذه التعديلات يتطلب مصادقة المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم، لا سيما ما يتعلق بتغيير لوائح مسابقة دوري نجوم العراق، بما ينسجم مع التعديلات التي حظيت بموافقة النسبة الأكبر من الأندية، سواء في ما يخص عدد اللاعبين المسجلين أو عدد اللاعبين المحترفين، إضافة إلى السماح بتسجيل حارس مرمى محترف عند الحاجة.