اتحاد الكرة العراقي يتهيأ لقرعة خليجي 25: بداية النجاح غداً   

شفق نيوز/ اعلن اتحاد الكرة العراقي، اليوم الاثنين، قرب انجاز ملعب الميناء، فيما رأى أن إجراء قرعة خليجي 25 في البصرة "البداية الحقيقية للنجاح"، موجها دعوة خاصة لنجوم الكرة العراقية والخليجية لحضورها.

وقال عضو الاتحاد والمتحدث باسمه، احمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن الوفود وصلت الى العراق وتكتمل اليوم بحضور قطر، مشيرا الى إكمال كل الإجراءات التنظيمية الخاصة لإجراء قرعة خليجي 25 المقررة اجرائها في البصرة يوم غد الثلاثاء بحضور ممثلي الاتحادات الخليجية .

وأضاف الموسوي، أن الاتحاد قدم دعوة رسمية للاعبين "2" وإعلاميين "2" من كل دولة خليجية للمشاركة في مراسيم القرعة الى جانب نجوم كرويين عراقيين مثلوا المنتخب الوطني في بطولات الخليج، مبينا أن الدعوة على نفقة وزارة الشباب والرياضة .

وأوضح أن التعاون متواصل بين وزارة الشباب والرياضة وحكومة البصرة المحلية واتحاد الكرة العراقي، لافتاً إلى أن العمل بملعب البصرة يسير بخطى سريعة وسيتم انجازه في وقت قريب وحسب ما خطط له فضلاً عن انجاز كافة الأمور اللوجستية.

وأكد أن الشخصيات الخليجية التي حضرت أبدت دعمها وتأييدها الكاملين لدعم الملف العراقي باحتضان البصرة لخليجي 25 .

ووصلت إلى محافظةِ البصرة، الوفود الخليجية لحضور قرعة يوم غد بينهم أمين سر الاتحاد الخليجي لكرة القدم جاسم الرميحي، ونائب رئيس لجنة المسابقات محمد بن هزام الظاهري، وعضوا اللجنة أحمد الحرمي من قطر وخالد بن مقرن من السعوديّة، وأعضاء اللجنة الإعلاميّة لبطولة خليجي 25 سالم النقبي من الإمارات وفيصل بن يوسف الطويهر من السعوديّة ومعاذ الخميسي من اليمن.