اتحاد الكرة العراقي يتفق مع كاساس على تجديد عقده مدرباً للمنتخب الوطني

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقيّ لكرة القدم اليوم السبت، الاتفاق مع مدربَ المنتخبِ الوطنيّ خيسوس كاساس على تجديد عقده مدربا للمنتخب العراقي للمدة المقبلة.

وذكر بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "كاساس سيواصل رحلته مع منتخبنا الوطنيّ لمدةٍ جديدةٍ، حيث سيقود منتخبنا في التصفياتِ الآسيويّة الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026".

وأضاف أنه "تم التداولُ أثناء الاجتماع بمناقشةِ المرحلة المقبلة للمنتخبِ الوطنيّ، والسَعي لتحقيقِ الأهداف المرجوة في الاستحقاقاتِ المُقبلة، وأهمها تصفياتُ كأس العالم 2026، حيث يخوض منتخبنا الوطنيّ مباراتين في الجولةِ الأولى والثانية أمامَ منتخبِ عمان في البصرة يوم 5/9 وضد الكويت يوم 10/9 في الكويت".

ونقل البيان عن رئيسُ الاتحاد عدنان درجال قوله؛ إن "بقاءَ كاساس مع المنتخبِ خطوةٌ مهمةٌ من ناحيةِ الاستقرار في صُفوفِ منتخبنا الوطني. مؤكداً على أهميةِ المباراتين يكون الظفر بنقاطهما سيمنح دفعةً كبيرةً نحو تحقيقِ حلم التأهل إلى كأس العالم".

وأضاف رئيسُ الاتحاد: أن "عودةَ خوض العراق مبارياته بين أرضه وجمهوره بعد مشاركته في الاستحقاقاتِ الماضية ستكون فرصةً طيبةً لمشاهدةِ أسود الرافدين عن قربٍ وسط حفاوةِ الجمهور الكريم الذي اعتادَ عكسَ الصورةِ المشرفة والمشرقة".

وأردف: أن "ما يسعدنا أن البصرةَ بأتم الجاهزيّةِ لاحتضان المبارياتِ الدوليّة لوجود مقوماتِ النجاح فيها من جودةِ الملاعب والخبرة الواسعة التي اكتسبتها جرّاء احتضان المباريات الدوليّة في عدة مناسباتٍ نالت الثناءَ والإعجابَ من المنتخباتِ التي خاضت مبارياتها في ملاعبِ البصرة"، بحسب البيان.