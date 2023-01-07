اتحاد الكرة العراقي يتحدث عن خطة مشتركة مع الداخلية لتلافي خروقات افتتاح خليجي 25

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، وضع خطة مشتركة بينه وبين وزارة الداخلية لتلافي وقوع خروقات افتتاح بطولة خليجي 25 التي حدثت أمس الجمعة.

وقال النائب الاول لرئيس الاتحاد علي جبار لوكالة شفق نيوز، "جرى اليوم لقاء مشترك بين رئيس الاتحاد عدنان درجال ووزير الداخلية عبد الامير الشمري وتم وضع الاحتياطات الامنية بالكامل بغية تلافي ماحدث من خروقات في تنظيم دخول الجمهور".

واضاف ان "وزير الداخلية أبدى مساعدة كبيرة وتم الاتفاق على تجاوز كل الخروقات التي حدثت في المباريات والإسهام في إنجاح خليجي البصرة".

وبين جبار أن "وزير الداخلية وجه بالتنسيق مع مدير شرطة البصرة لعدم تكرار ما حدث يوم أمس في الأمور التنظيمية والمحافظة على انسيابية دخولة وخروج الجمهور".

واشار الى "الاتفاق بين وزير الداخلية واتحاد الكرة على ايجاد الحلول الناجعة وتجاوزه كل السلبيات الامنية التي تخللت يوم الافتتاح".

وشهد يوم الافتتاح دخول الجماهير بشكل غير نظامي، فيما حُرِم عدد كبير من الجماهير التي كانت تمتلك التذاكر الخاصة بدخول للملعب.