اتحاد الكرة العراقي يتحدث عن اجراءات "مناسبة" بشأن توترات المباريات الأخيرة

شفق نيوز/ اكد المتحدث باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم، احمد الموسوي، يوم الاحد، انه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الأحداث التي رافقت مباراة فريقيّ أربيل والشرطة ضمن منافسات بطولة كأس العراق، مشيرا الى ان ما حدث ليس بالجديد على مباريات كرة القدم في العراق والعالم.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن لجنة الانضباط في اتحاد الكرة ستتخذ الاجراءات المناسبة وفق اللوائح المعتمدة بشأن الأحداث التي رافقت مباراة فريقيّ اربيل والشرطة، وسيصدر القرار خلال الساعات المقبلة فيما يخص العقوبات.

وفيما يخص انتشار القوات الامنية في ملعب النجف الدولي لتأمين مباراة فريقيّ نفط الوسط واربيل، أوضح انه "إجراء طبيعي يسبق اي مباراة في العالم قد تشهد أعمال شغب في الملعب، بل العكس هو تأكيد على قدرة العراق على التعامل مع هكذا احداث بتنسيق عال بين الاتحاد والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة لتأمين المباريات".

ولفت الى ان "هذه الحالة (الانتشار الأمني) حدثت في اكثر من دوري كروي في العالم سواء كان على مستوى اوروبا او العالم العربي".

وشهدت مباراة فريقيّ الزوراء وزاخو التي جرت اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز، توقفات في الشوطين الأول والثاني بسبب دخول أفراد من الجمهور إلى أرضية الملعب لاعتراضهم على قرار حكم المباراة، كما قذف بعضهم قناني الماء تجاه لاعبي الزوراء.

وبعد انتهاء المباراة ظهر رئيسا رابطتا مشجعيّ الزوراء وزاخو بمقطع فيديو تابعته وكالة شفق نيوز، وهما يتبادلان الهدايا ويؤكدان على سير الأمور بشكل طبيعي.

كما نفى رئيس وفد نادي الزوراء الرياضي وعضو ادارة النادي، عبد الكريم رزاق، في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان يكون جمهور زاخو قد تعدى على الفريق، مؤكدا ان "الامور كانت طبيعية مثل كل مباراة تم استقبالنا وتوديعنا بحفاوة الاخوة ولم نسمع اي هتافات استفزازية سوى هتافات تردد في كل مباراة".

ويوم أمس السبت، في انطلاق الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الممتاز، شهد ملعب النجف الدولي انتشاراً أمنياً مكثفاً قبيل انطلاق مباراة فريقيّ نفط الوسط وأربيل، وذلك على خلفية إطلاق رئيس رابطة مشجعي نادي الشرطة تهديداً بالانتقام من لاعبي وجمهور نادي أربيل بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين في منافسات كأس بطولة العراق.