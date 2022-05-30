اتحاد الكرة العراقي يبدأ بستراتيجية بناء منتخب لبطولة كأس العالم 2026 - 2030

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن وضع استراتيجية بالتنسيق مع لجنة المستشارين لتسمية مدرب اجنبي لقيادة منتخب الناشئين وباقي منتخبات الفئات العمرية لقيادتهم ضمن خطة وضعها وذلك لتهيئة منتخب الناشئين من الان لتمثيل منتخب العراق في بطولة كاس العالم عام 2026 و 2030.

وقال خلف جلال عضو اتحاد الكرة، مشرف منتخب الناشئين لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد العراقي للعبة يولي اهتمامه الاكبر لهذا المنتخب كونه سيكون منتخب المستقبل ويمثل الكرة العراقية في بطولات عربية وقارية وعالمية بعد سقف زمني معين .

وبين ان لجنة مستشاري الاتحاد وبالتباحث مع رئيس واعضاء الاتحاد وجدت انه من الافضل أن يكون هناك مدرب اجنبي له سمعة فنية طيبة يقود منتخب الفئات العمرية ويكون مشرفاً على كل منتخبات الفئات العمرية يستمر العمل معها لمدة طويلة ويبقى في العاصمة بغداد.

واوضح ان المنتخب الوطني للناشئين سيدخل معسكراً تدريبياً في انطاليا التركية استعدادا لبطولة غرب اسيا شهر حزيران والتي ستقام في العاصمة الاردنية عمّان وستكون محطة اختبارية جيدة قبل الدخول بمنافسات تصفيات آسيا التي وضعتنا الى جانب منتخبات الأردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر .

وابدى خلف عدم ارتياحه لمستوى منتخبنا الفني في بطولة غرب اسيا الاخيرة اداءً ولعباً اذ منتخب ناشئة العراق لكرة القدم، من بطولة غرب اسيا للناشئين الاخيرة التي جرت بالسعودية نهاية العام الماضي بعد خسارته امام المنتخب السعودي صاحب الارض والجمهور بنتيجة 3-0 ، على امل ان يكون مستوى اللاعبين افضل في بطولة غرب اسيا المقبلة.