اتحاد الكرة العراقي يبحث إنصاف رؤساء الاتحادات الفرعية

شفق نيوز / بحث الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، ملفات عدة تخص عمل الاتحادات الفرعية، فيما شدد رئيس الاتحاد، عدنان درجال على ضرورة تقديم الدعم الكامل لهم.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده درجال، مع رؤساءِ الاتحادات الفرعيّة في مقرّ الاتحاد بحُضور النائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود وأعضاء المكتب التنفيذيّ فراس بحر العلوم ومحمد ناصر وكوفند عبد الخالق ورحيم لفتة وخلف جلال والأمين العام للاتحاد محمد فرحان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وتناول الاجتماع، بحسب البيان، مناقشةَ العديد من القضايا التي تخص عملَ الاتحادات الفرعيّة.

في بدايةِ الاجتماع، تحدثَ درجال، عن كيفيةِ الاستفادةِ من النجاح الباهر في خليجي 25 الذي لابدّ من استثماره بالشكلِ الأمثل الذي يخدم الكرة العراقية، ويحقق طفرةً نوعيةً في العمل بجميع مفاصل الكرة.

وقال رئيس الاتحاد، إن "الاتحادات الفرعيّة كانوا من المساهمين في نجاح خليجي 25، وهم شركاء في تطبيقِ أفكار الاتحاد وتنفيذها على أرضِ الواقع، ومن الأعمدة الرئيسيّة لنجاح عمل الاتحاد، ودعم الاتحادات واجبٌ لأن نجاحها يصب في عمليةِ الارتقاء بواقع اللعبة في جميع المحافظات".

وأضافَ أن "الفرصةُ مناسبةٌ للمساهمةِ بالتفوق لأننا مقبلون على مرحلةٍ مختلفةٍ من العمل تتضمن تطبيقَ رؤيتنا المستقبليّة ومشاريعنا الكرويّة لتحقيق الأهداف المنشودةِ للارتقاء بالمنظومةِ الكرويّة من جميع النواحي المالية والإداريّة والتنظيميّة".

وأعرب دجال عن تطلعه إلى "تقديمِ الدعم الكامل للاتحاداتِ الفرعيّة لتطوير الفئاتِ العمريّة لأنها المنجمُ لاكتشاف المواهب، ومنها الموافقة على إقامةِ بطولة الجمهوريّة التي ستكون محطةً لعودةِ أندية المحافظات إلى الواجهة".

من جهته، ذكر النائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود، أن "لابدّ من إيجاد مقراتٍ مناسبةٍ للاتحاداتِ الفرعيّة مع تهيئةِ ملاعب خاصة بها لتكون النواةَ الحقيقيّة لاكتشاف الطاقات الواعدة في المحافظاتِ، مع ضرورةِ العمل بطريقةٍ منظمةٍ لتوسيع قاعدةِ اللعبة بالشكل الذي يستوعبُ جميع المواهب".

وطرح الاجتماع، الأمور التي تعاني منها الاتحاداتُ الفرعيّة، وتمت مناقشتها بصورةٍ مستفيضةٍ، وإيجاد الحلول الناجعة لها مع توفير جميع مستلزماتِ نجاح عمل الاتحاداتِ الفرعيّة من النواحي المالية والإداريّة والفنيّة لأخذ دورها الريادي في دفع عجلةِ كرتنا في المحافظات.