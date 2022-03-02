اتحاد الكرة العراقي: موقعة الإمارات ستشهد وجود اللاعبين الذين حرموا من السفر بسبب جوازاتهم

شفق نيوز / أكد النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة العراقي، يونس محمود، يوم الأربعاء، أن جميع لاعبي المنتخب سيكونون متاحين أمام الجهاز الفني، وبإمكانهم المشاركة في لقاء الإمارات المقرر في بغداد في ٢٤ من الشهر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

يذكر أن عدداً من لاعبي المنتخب العراقي، لم يلتحقوا مع المنتخب الوطني في مباريات سابقة بسبب اشكالات إدارية منعوا بسببها السفر خارج العراق وتمثيل المنتخب في مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.

وأوضح محمود، لوكالة شفق نيوز، أن "هذه النقطة ستكون فرصة إيجابية في حرية اختيار المدرب عبد الغني شهد للاعبيه دون التقيد أو التفكير بإجراءات سفر بعض اللاعبين".

وأشار إلى أن "الاتحاد وبناء على رغبة المدرب عبد الغني شهد حدد يوم 17 من الشهر الحالي لإجراء لقاء ودي مع أحد المنتخبات الإفريقية"، مؤكدًا أن "الاتحاد سبق وأن فاتح اتحادات عدة لإجراء مباراة ودية مع المنتخب قبل لقاء الإمارات الرسمي للوقوف على جاهزية لاعبي المنتخب الذين سيدخلون معسكراً تدريبياً في بغداد يوم ١٠ من الشهر الجاري".

ولفت يونس محمود، إلى أن "المباراة التجريبية ستقام في نفس ملعب مباراة العراق والإمارات، وهو ملعب المدينة في بغداد".