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اتحاد الكرة العراقي: من بعد ظهر اليوم ستكون 5 أندية عراقية بدون تراخيص اسيوية

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-25T04:43:56+0000
اتحاد الكرة العراقي: من بعد ظهر اليوم ستكون 5 أندية عراقية بدون تراخيص اسيوية

شفق نيوز/ اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين ان اندية الميناء والطلبة والكرخ وزاخو  وربما ناديا خامسا مهددة بالعقوبات وسحب الرخصة منها رسمياً في حال عدم تسوية ديونها ومتعلقاتها المالية قبل الساعة الثانية عشر ظهر اليوم.

وقال ماجد الماجدي مدير التراخيص في الاتحاد لوكالة شفق نيوز، ان "اليوم الاثنين بعد ساعة 12 ظهراً سيتم ارسال تقريرنا الخاص الى لجنة التراخيص الاسيوية للاندية التي ساوت ديونها والتي لم تساويها لينتهي عملنا عند هذا الحد".

واشار الى ان "نادي النجف دفع أمس ما بذمته منذ عام 2013 وتم تسوية الاشكال معه، لكن اندية مازالت لم تبادر بحل مشكلتها ليكون موقفها صعب جداً".

وبين أن "اللجنة سبق وأن أرسلت كتباً للأندية المطلوبة بغية حل الخلافات المالية لمدة اقصاه هذا اليوم 25 تشرين الاول الحالي وبخلافه يتم سحب الرخصة، لكن اندية لم تعر اهمية للموضوع ولم تعي خطورتها".

ولفت إلى ان "حل القضايا العالقة بات صعبا جداً في ظل الظرف الحالي اذ لم يتبقى الوقت الكافي لإتمام إجراءات الأندية المدينة بعد أن أصبح الوقت ضيق جداً لاسيما بوجود اكثر من ستون قرارا وصل الى لجنة التراخيص تؤيد الشكاوي".

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