اتحاد الكرة العراقي "مندهش": كيف وافق الاسيوي على الملاعب الأوزبكية لتدريبات الشباب؟ (صور)

شفق نيوز/ انتقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، الاتحاد الآسيوي للعبة بسبب موافقته ترخيص أحد الملاعب الأوزبكية كملعب لتدريبات المنتخبات الشبابية المشاركة في بطولة آسيا دون 20 عاماً، مؤكداً أن منتخب شباب العراق تدرب في ملعب "شيء يفتقر لأبجديات الملاعب".

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن منتخب شباب العراق باشر اليوم تدريباته في ملعبِ "داينمو" في العاصمةِ الأوزبكيّة طشقند استعداداً لملاقاةِ سوريا ضمن الجولةِ الثالثة والأخيرة من منافساتِ المَجموعة الأولى في نهائياتِ كأس آسيا دون 20 عاماً، يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف "تدريبات منتخبنا جرت في ملعب سيء يفتقر إلى أبجديات الملاعب، ولم تراعَ فيه أي معايير، فقد افتقدَ الأرضية الجيدة، وكذلك لغرفِ المنازع والإنارة".

وأعرب الاتحاد العراقي عن "الدهشة من موافقة الاتحاد الآسيوي ولجان فحص الملاعب على خوضِ المنتخبات المشاركة، التدريبات في تلك الملاعب"، مبيناً "بسبب أرضيةِ الملعب السيئة اختصرت تدريبات اليوم على تمرينات خفيفة للاعبين وبعض التدريبات الخاصة للذين لم يشاركوا، بينما تمت إراحة اللاعبين الذين شاركوا في مباراةِ أوزبكستان".

من جانبه، أكد مدرب منتخب الشباب عماد محمد للاعبين على ضرورة الاستفادةِ من النقاط الإيجابية التي حصلت في المباراةِ السابقة، وتصحيح الأخطاء والسلبيات التي حصلت في تلك المباراة.

كما طالبَ بعضَ اللاعبين بالعودةِ إلى مستواهم الفني المعروف، والابتعاد عن التراخي والتهاون في مباراةِ المنتخب المُقبلة أمام سوريا.

وقال محمد "لا يظن البعض أن منتخب سوريا قد خسر المباراتين السابقتين فهو منتخب ضعيف، على العكس، فهو يضم لاعبين جيدين، ومنتخب محترم، لذا علينا أن نحترمه عند مواجهته الثلاثاء المقبل، ولديَّ كاملُ الثقة بلاعبي منتخبنا بتحقيقِ نتيجةٍ إيجابيّةٍ لضمان التأهلِ إلى الدور الثاني من منافساتِ هذهِ البطولة".