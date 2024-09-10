اتحاد الكرة العراقي: منتخبنا جاهز للقاء الكويت اليوم وهدفنا النقاط الثلاث

شفق نيوز/ يواجه المنتخب الوطني العراقي نظيره الكويتي، اليوم الثلاثاء، في ملعب جابر الأحمد الدولي بالعاصمة الكويتية الكويت، وذلك عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للتصفياتِ الآسيوية الحاسمة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026.

وقال المتحدث باسم الاتحاد العراقي احمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "سقف طموح لاعبينا عالٍ لكسب نقاط مباراة اليوم وتعزيز الصدارة، رغم أن منتخبنا يلاقي الكويت على ارضه ووسط جمهوره".

وأوضح الموسوي، أن "كل لاعبي منتخبنا الوطني جاهزين للقاء اليوم بغياب واحد هو المهاجم أيمن حسين، الذي أصيب في المباراة السابقة، والذي سيعوضه المهاجم علي الحمادي بلقاء اليوم"، لافتا إلى أنه "لدينا بدلاء بمستوى الأساسيين وجميع اللاعبين على جاهزية تامة".

وبين أن "المنتخب الكويتي فريق ليس بالسهل ، ولا سيما أنه تعادل مع الأردن في مستهل مشواره بالتصفيات الاسيوية ويمتلك لاعبين متميزين ومدرب على مستوى عالِ رغم حداثته في تسلم مهمة تدريب المنتخب الكويتي إلا أنه يمتلك فكرا تدريبيا جيدا".