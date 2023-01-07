اتحاد الكرة العراقي: ممثل أمير الكويت لم يغادر ومازال في البصرة

شفق نيوز/ أكد الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، يوم السبت، أن ممثل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية فهد ناصر صباح الاحمد والوفد المرافق له مازال في مدينة البصرة ولم يغادرها، فيما أكد تقديمه اعتذارا رسميا لما حدث أمس عن "خلل غير مقصود".

وقال عضو اتحاد الكرة، مسؤول اللجنة الامنية لخليجي 25 غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن ممثل أمير الكويت والوفد المرافق له مازال في العراق ولم يغادر البصرة، مبينا ان الاتحاد العراقي قدم اعتذارا رسميا له وللاخوة الكويتيين لما حدث في الافتتاح أمس كونه خلل غير مقصود .

وأضاف الزاملي، أن الحكومة العراقية والاتحاد العراقي حريصان على تواجد رئيس الاولمبية الكويتية بين اهله واصدقائه في البصرة أسوة برؤساء الوفود المشاركة، مبينا أنه وبرفقة مدير بطولة خليجي 25 ، النائب الأول للاتحاد العراقي علي جبار تحولنا منذ صباح اليوم لتفقد المدينة الرياضية في البصرة والتقينا بالاجهزة الامنية لحل كل الجوانب السلبية التي رافقت افتتاح البطولة .

وبين الزاملي، ان لجنة مشتركة ستزور رئيس الوفد الكويتي لتقديم الاعتذار ومحاولة ثنيه عن قراره، إذ يعز علينا أن يكون غير راضي عن ما حدث أمس ونبقى اخوة تربطنا علاقات وطيدة مع أخوتنا الكويتيين .

واوضح ان كل افتتاحيات العالم تحدث خروقات وخلل في البداية سرعان ما يتلافاها المنظمون، متعهدا سنصحح كل الأخطاء في المباريات المقبلة .

وفي وقت سابق، أفاد الاتحاد العراقي لكرة القدم، بأنه سيقدم اعتذاراً رسمياً إلى ممثل أمير الكويت ولاتحاد اللعبة الكويتي، وذلك إثر مواجهته صعوبة لم تمكن دخول ممثل أمير البلاد إلى مباراة الافتتاح بسبب اكتظاظ الجماهير الغفيرة أمام بوابات ملعب البصرة الدولي خلال افتتاح بطولة خليجي 25 أمس.

وأمس الجمعة، أعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم، في بيان، عن "استيائه الشديد" من "سوء" التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة.

وقال في بيان صدر في ساعة متقدمة من ليل امس، إن "سوء التنظيم نتج عنه تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية فهد ناصر صباح الأحمد ملعب جذع النخلة لحضور مراسم الافتتاح، للحفاظ على سلامته وسلامة الوفد المرافق له".