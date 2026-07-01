اتحاد الكرة العراقي "متمسك" بأرنولد لقيادة المنتخب ولجنة خاصة تبحث تجديد عقده

شفق نيوز- بغداد

أكد المتحدث باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم، أحمد الموسوي، مساء اليوم الأربعاء، تمسك الاتحاد باستمرار المدرب الأسترالي غراهام أرنولد في قيادة "أسود الرافدين"، مشيراً إلى وجود توجه لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وقال الموسوي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر رابطة الدوري الإسباني "لاليغا"، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد سيستكمل اجتماعه بعد الساعة الثالثة من عصر يوم غد لاتخاذ القرارات المتعلقة بالجهاز الفني وبرنامج إعداد المنتخب العراقي للمرحلة المقبلة والخروج بحصيلة أخيرة في هذا الملف".

وأضاف أن "الاجتماع تناول أيضاً مشاركات المنتخبات العراقية للفئات العمرية، بما فيها منتخب الناشئين تحت 16 عاماً، ومنتخب الشباب، والمنتخب الأولمبي، فضلاً عن المنتخب الأول"، مؤكداً أن "الاتحاد وضع إستراتيجية خاصة للاستحقاقات الخارجية المقبلة".

وفيما يخص مستقبل أرنولد، شدد الموسوي على أن "الاتحاد متمسك بخدمات المدرب"، مبيناً أن "هناك نية واضحة لتجديد عقده، مع تشكيل لجنة مختصة لحسم هذا الملف".

كما أشار إلى أن "الاتحاد ناقش ملف اللجان العاملة"، موضحاً أن "بعض اللجان قدمت أداءً مميزاً وتستحق الاستمرار، في حين ستخضع لجان أخرى للمراجعة من أجل تقييم بقائها أو إجراء تغييرات عليها".