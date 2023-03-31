اتحاد الكرة العراقي: مباراة ودية لمنتخب الشباب مع البرازيل في اسبانيا

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن اقامة معسكر تدريبي للمنتخب الشبابي في اسبانيا منتصف الشهر المقبل.

وقال عدنان درجال رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد قرر اقامة معسكر تدريبي للمنتخب الشبابي في اسبانيا استعدادا لبطولة كأس العالم".

وبين ان "الاتحاد توصل إلى اتفاق لإجراء مباريات تجريبية مع منتخب البرازيل خلال تواجد منتخب شباب العراق والبرازيل في معسكره بإسبانيا وبصدد حصول موافقة عدد من المنتخبات للعب وديا مع منتخبنا".

يذكر أن الاتحاد الدولي قرر سحب بطولة العالم من اندونيسيا لعدم سماحها بدخول المنتخب الإسرائيلي إلى أراضيها.