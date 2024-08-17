اتحاد الكرة العراقي: لم تصلنا لغاية الآن استقالة من مدرب الأولمبي راضي شنيشل

شفق نيوز/ أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، انه لغاية الآن لم تصل استقالة مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل الى المكتب التنفيذي للاتحاد.

ونفى عضو الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم خلف جلال لشفق نيوز ما تم تداوله في وسائل الإعلام من تصريح عن لسانه يؤكد فيه: أن اتحاد الكرة لم يوافق الى الآن على استقالة راضي شنيشل من المنتخب الأولمبي.

واكد ان الاتحاد لم يتسلم استقالة راضي شنيشل الى الان لكي يوافق عليها او يرفضها، مبينا ان الاتحاد مؤسسة رصينة تعمل وفق سياقات أصولية، وبالتأكيد لم يجتمع المكتب التنفيذي لغاية الآن، ولكن سيتم تحديد اجتماع لهذا الغرض من أجل حسم مشوار المدرب راضي شنيشل مع المنتخب الأولمبي.

وكان المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم شارك في أولمبياد باريس 2024 بقيادة المدرب راضي شنيشل وخاض ثلاث مواجهات فاز في واحدة، وخسر في اثنتين ليخفق المنتخب في التأهل الى المرحلة الاخرى.