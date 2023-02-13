اتحاد الكرة العراقي: إلغاء مباراة تايلند والإبقاء على لقاء إيران

شفق نيوز/ كشف عضو اتحاد الكرة العراقي غالب الزاملي، يوم الاثنين، أن مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الايراني ستقام في العاصمة الإيرانية طهران .

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، ان "مباراتنا مع منتخب تايلند الوطني الغيت ولن تقام بناء على طلب الاتحاد التايلندي".

واشار الى ان "الاتحاد بصدد مفاتحة عدد من الاتحادات الآسيوية لإقامة مباراة بديلة تقام لمنتخبنا الوطني في بغداد أو العاصمة القطرية الدوحة خلال أيام الفيفا دي كون اغلب الفرق متاحة خلال هذه الأيام ".

وبين الزاملي، ان "الاتحاد في مناقشات متواصلة مع الكادر الفني الإسباني بغية الاتفاق على آلية لإعداد الفريق للمرحلة المقبلة".

وكان الاتحاد العراقي حدد الـ 25 من اذار المقبل موعداً لإجراء المباراة الودية بين المنتخبين العراقي والتايلاندي، التي كان مقررا لها أن تقام في بغداد ضمن أيام الفيفا.