اتحاد الكرة العراقي لشفق نيوز : وفد اللاليغا هو من سيحضر إلى بغداد وليس رئيس الاتحاد الاسباني

شفق نيوز/ نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الجمعة، زيارة رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم الى العراق يوم غد السبت حسب ماتناقلته وسائل الاعلام.

وقال فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز؛ ان "وفد رابطة الدوري الإسباني لاليغا هو من سيحضر يوم غد السبت وحسب الاتفاق بين الاتحاد العراقي و اللاليغا".

وأضاف أن من سيحضر للعراق غدا رئيس اللاليغا خافيير تيباس ممثلاً عن اللاليغا ويرافقه المدير التنفيذي وثلاثة مرافقين وذلك لتوقيع العقد يوم الأحد المقبل".

وأوضح أن "الاتصالات متواصلة بين الطرفين لحد هذه اللحظة وان الوفد اكد حضوره الى بغداد صباح السبت لحضور الحفل الذي سيقام في بغداد يوم الاحد، والذي يتخلله توقيع العقد مع الاتحاد العراقي لكرة القدم بغية المباشرة بإطلاق مشروع دوري المحترفين العراقي الموسم 2023-2024".

يذكر أن الطرفين سبق وان وقعا العقد الكترونيا في شهر أيار الماضي وتم الاتفاق على بنود العقد.