اتحاد الكرة العراقي: لا نية لإقالة عماد محمد من تدريب منتخب الشباب

شفق نيوز/ اكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، يوم الأحد، ان مدرب منتخب الشباب عماد محمد مستمر بمهمته وليس هناك نية لإقالته.

وقال درجال في اتصال هاتفي لوكالة شفق نيوز، ان "عماد محمد متواصل في قيادته لمنتخب الشباب وقد أظهر جيلاً جيداً سيكون رافداً للمنتخب الوطني بعد سقف زمني محدد".

وأكد انه "لا نية لاقالة عماد محمد من مهمته وهو باقٍ في قيادة اللاعبين الشباب لاسيما أنهم تأقلموا معه واعتادوا على أسلوب تدريبه وخلق جيلاً جيداً من اللاعبين".

وكان منتخب شباب العراق قد خسر مباراتين في بطولة كأس العالم امام الاورغواي وتونس، واليوم يواجه منتخب انكلترا في اخر مباراة له في مجموعته.