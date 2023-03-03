اتحاد الكرة العراقي: لاتوقف بين المرحلتين وهذه مواعيد الجولة الـ 20 للدوري الممتاز

شفق نيوز/ أكدت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، يوم الجمعة، عدم وجود توقف للدوري الممتاز بعدما انتهت المرحلة الاولى.

وقال عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة نجم الأوسي لوكالة شفق نيوز ان الدوري الممتاز مستمر، ولن يتوقف بين المرحلتين وان التوقف سيكون إجباريا في ايام (الفيفا دي) يوم 20 آذار/مارس .

وبين ان الجنة حددت يومي 11 و12 من هذا الشهر موعدا لانطلاق منافسات الجولة الاولى من المرحلة الثانية للدوري الممتاز ، وتستمر المنافسات دون توقف لغاية يوم 20 من الشهر الجاري.

واضاف ان اللجنة حددت يومي 6 و 7 من اذار الحالي لانطلاق بطولة كاس العراق بمشاركة 32 ناديا لكيلا تتعارض مع الدوري الممتاز .

ويتصدر فريق القوة الجوية ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء المرحلة الاولى من المنافسات برصيد 41 نقطة يلاحقه الشرطة برصيد 39 نقطة، والكهرباء ثالثا برصيد 38 نقطة .