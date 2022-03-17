اتحاد الكرة العراقي: قرار الفيفا سارٍ وبعثنا للإماراتيين برسالة

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عدم ورود أي كتاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن قرار نقل لعبة العراق والامارات من بغداد الى ارض محايدة.

وتداولت في الوسط الرياضي أنباء تفيد بأن الفيفا ترك القرار للاتحاد الإماراتي لخوض مباراته امام منتخب العراق في بغداد، الامر الذي نفاه عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم في حديث خاص لوكالة شفق نيوز.

وقال بحر العلوم، "لم يردنا اي كتاب او خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص تلك الأنباء". واضاف، "طلبنا موقفاً من الاتحاد الإماراتي لبيان الرأي بهذا الشأن".

وختم بحر العلوم بالقول، إن "قرار الاتحاد الدولي الاخير واضح وانه لن يتراجع عن قراره كما في قراراته السابقة وهذا امر مؤسف وكنا نأمل كاتحاد عراقي لإسعاد جمهور العراق".

يشار الى ان الاتحاد الدولي قرر الغاء اقامة لقاء العراق والامارات والذي كان مقررا على ملعب المدينة ببغداد يوم 24 من هذا الشهر لأسباب أمنية، جاءت بعد وقت قصير من وقوع قصف صاروخي إيراني على أربيل.

ووصفت وزارة الشباب والرياضة اليوم الخميس، قرار نقل مباراة العراق والامارات الى ملعب محايد بأنه "منافٍ للمنطق وبعيد عن الروح الرياضية"، وفيما بينت أن كثيرا من الأحداث المشابهة والحادة تجري في أغلب دول العالم من دون أخذ قرارات مماثلة بشأنها، دعت الاتحادين الدولي والاسيوي الى متابعة مباراة زامبيا في العراق و"التراجع فوراً" عن قرار نقل المباراة ضمن التصفيات المونديالية.

وكان الاتحادان الدولي "فيفا" والآسيوي لكرة القدم سمحا باقامة مباراة منتخبي العراق والامارات في العاصمة بغداد في الرابع والعشرين من شهر آذار الجاري والتي تندرج في سياق منافسات المجموعة الآسيوية التصفوية الأولى المؤهلة لمونديال الدوحة 2022 قبل ان يتراجعا عن ذلك برسالة رسمية أبرقاها قبل ساعات الى الاتحاد العراقي لكرة القدم.