اتحاد الكرة العراقي: إقامة معسكر تدريبي للأولمبي الإيراني ببغداد رسالة "بليغة" للفيفا

شفق نيوز/ عد الاتحاد العراقي لكرة القدم المعسكر التدريبي الذي يقام للمنتخب الاولمبي الايراني في بغداد يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام منتخب العراق الاولمبي، رسالة بليغة للاتحادين الدولي والآسيوي تؤكد ان العراق جاهز بملاعبه والوضع العام لاستضافة المنتخبات وتنظيم بطولات رسمية وودية مهما كانت كبيرة، مشيرا إلى ان إيران تعد من اقوى المنتخبات الاسيوية.

وقال رحيم لفتة عضو الاتحاد لوكالة شفق نيوز؛ ان الاتحاد جهز كل الأمور المثالية لإنجاح المعسكر التدريبي للمنتخب الايراني.

واكد بان الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر استضافة ملعب المدينة ببغداد المباراتين الوديتين بين منتخبنا الأولمبي ونظيره الإيراني يومي 24 و27 من الشهر الحالي.

واشار الى ان الفريق استقر في أحد فنادق بغداد ويحظى باهتمام من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العراقي لكرة القدم وسيبدأ معسكره التدريبي اليوم على ملعب الشعب الدولي.

ووصل وفد المنتخب الاولمبي الايراني لكرة القدم بعد منتصف ليلة امس بوقت متاخر إلى بغداد استعدادًا لملاقاة المنتخب الأولمبي العراقي في مباراتين تقامان في ملعب المدينة الدولي في الرابع والعشرين والسابع والعشرين من الشهر الحالي في إطار تحضيرات المنتخبين لبطولة آسيا، وكان في استقبال الوفد المدير الإداري للمنتخب الأولمبي مهدي كريم.

وكانت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2022 في أوزبكستان، أوقعت المنتخب الأولمبي العراقي، في المجموعة الثالثة، وذلك خلال حفل أقيم يوم الجمعة، في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وتضم المجموعة الثالثة المنتخب الأولمبي العراقي إلى جانب منتخبات البحرين وأفغانستان والمالديف، وستقام مبارياتها في العاصمة البحرينية المنامة.

ويشارك في التصفيات 42 منتخباً يتنافسون خلال الفترة من 23 إلى 31 تشرين الأول 2021، من أجل الحصول على 15 مقعداً في النهائيات، للانضمام إلى أوزبكستان مستضيفة النسخة الخامسة من البطولة، والتي ستقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا.