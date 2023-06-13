اتحاد الكرة العراقي عن ضعف الإقبال الجماهيري لبطولة غرب آسيا: اللاعبون ليسوا نجوماً

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن أسباب عدم الإقبال الجماهيري بشكل كبير لبطولة غرب اسيا للمنتخبات الاولمبية تحت 23 عاماً التي انطلقت امس في بغداد وكربلاء، بالمقارنة مع الإقبال الكبير في خليجي 25 التي جرت في البصرة مؤخرا.

وقال عضو الاتحاد فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، ان عدم الاقبال الجماهيري مرتبط بعدة اسباب اهمها ان البطولة تقام للمنتخبات الاولمبية تحت 23 عاماً وليس للمنتخبات الوطنية الاولى وهذا جانب مهم ويعد السبب الأهم في تراجع حضور الجمهور للمباريات .

وأضاف بحر العلوم، ان الجمهور العراقي وحتى جماهير دول العالم يحضرون بكثافة في حال لعبت منتخباتها الوطنية الأولى في البطولات الرسمية والمباريات الودية، موضحا ان الجماهير العراقية ترغب مشاهدة نجوم منتخبات العراق قطر والامارات وعمان والكويت ولبنان وسوريا وفلسطين وإيران وباقي نجوم منتخبات العالم وهي تلعب أمامهم بأي بطولة ولا ترغب متابعة فرق الفئات العمرية وهذا مانلاحظه في اغلب البطولات على مستوى العالم ايضاً .

وبشان أسعار التذاكر وشكاوى الجمهور من ارتفاع أسعارها، أكد بحر العلوم ان الاتحاد العراقي لايحدد سعر التذاكر بل الذي يحددها اتحاد غرب آسيا وهي الجهة المنظمة للبطولة، مبينا أن أسعار التذاكر رخيصة الثمن قياسا إلى باقي البطولات التي تقام بدول اخرى وقدرها 10 آلاف دينار للشخص الواحد، واننا كاتحاد ضغطنا على اللجنة المنظمة لتخفيض سعر التذاكر وتمكنا من ذلك.

وتابع أن الجانب الامني جيد في بغداد ،ولا نعتقد انه سببا في قلة اقبال الجمهور ، كما أن حرارة الأجواء ليست بتلك الحرارة العالية التي تؤثر عليه، سيما وأن المباريات تقام مساءً .