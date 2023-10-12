اتحاد الكرة العراقي: أربعة أندية جماهيرية مهددة بعدم المشاركة في دوري المحترفين

شفق نيوز/ كشفت لجنة التراخيص في اتحاد الكرة العراقي، اليوم الخميس، عن أربعة أندية "مهمة" ولديها جماهيرية مهددة بعدم الاشتراك في دوري المحترفين، فيما بين ان اللجنة ستزور اندية اقليم كوردستان يوم غد.

وقال المتحدث باسم اللجنة بلال زكي، لوكالة شفق نيوز إن "الأندية المهددة بعدم المشاركة بدوري المحترفين هي اربيل والميناء والطلبة والنجف بحسب الشكاوى المالية التي بتت بها لجنة شؤون اللاعبين والمدربين واكتسبت القرار القطعي".

واضاف زكي، ان "اللجنة أشرت النواقص والاحتياجات الخاصة بمنشآت الاندية الرياضية وعلى كل الأندية المعنية انجاز متعلقاتها وحل مشاكلها لغاية يوم الأحد المقبل".

واوضح ان "كل ناد لديه قضايا مالية اكتسبت القرار القطعي من لجنة شؤون اللاعبين والمدربين ستكون خارج اسوار دوري المحترفين للموسم 2023-2024".

واشار الى ان "اللجنة أكملت زياراتها لاندية بغداد التسع وهي الشرطة والقوة الجوية والزوراء والطلبة والحدود والنفط والكرخ والكهرباء وامانة بغداد، كما انهت زيارتها لفرق الفرات الاوسط كربلاء والنجف ونفط الوسط والقاسم ، والزيارة اليوم لنفط ميسان ونفط البصرة والميناء، وستبدأ زيارتها لاندية اقليم كوردستان غدا وهي اربيل ونوروز ودهوك وزاخو".

واكد ان "اللجنة حددت يوم الاثنين المقبل للبت بالقرار النهائي والتصويت على بقاء ومغادرة الأندية في دوري المحترفين".