اتحاد الكرة العراقي: خليجي 25 تمهيد لبطولات قارية أو عربيّة

شفق نيوز/ أكد اتحاد كرة القدم العراقي، يوم الأحد، أن إقامة بطولة الخليج 25 في البصرة هو تمهيد لتنظيم بطولات قارية أو عربيّة مستقبلاً.

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن اللجنة التنظيميّة لخليجي 25 اجتمعت، اليوم، برئاسة مدير البطولة النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار ونائب رئيس اللجنة محمد ناصر وأعضاء الاتحاد غانم عريبي وكوفند عبد الخالق وأحمد الموسوي ورحيم لفتة وخلف جلال، والمدير التنفيذيّ للبطولة الأمين العامّ للاتحاد محمد فرحان، وعبر المنصة الالكترونيّة مدير تنمية الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة طالب الموسوي، فضلا عن مديري ملعبي البصرة والميناء، ومعاون مدير العلاقات في الوزارة فاضل ثامر.

وأوضح بيان اتحاد الكرة، أن الاجتماع تناول مناقشة آخر الاستعدادات في تنظيم خليجي 25 في البصرة التي تنطلق في 6 كانون الثاني المقبل، وكذلك عمل اللجان في البطولة.

ونقل البيان، عن النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار، قوله في بداية الاجتماع: نعمل بجد من أجل أن تكون البطولة ناجحة ومنظمة بكل المقاييس، وتليق باسم العراق الذي سبق له أن نظم البطولة عام 1979 في بغداد، مضيفا: نرحب بالأشقاء في بصرة الخير والكرم، وبطولة الخليج لها ميزة تختلف عن أي بطولة أخرى، ونتطلع بثقة للنجاح وإظهارها بالمظهر اللائق والحسن، وثقتنا عالية بملاكاتنا.

بينما أوضح المدير التنفيذيّ للبطولة، محمد فرحان: علينا العمل بطريقة مختلفة مع التنسيق العالي بين جميع اللجان العاملة في البطولة، وذلك بتهيئة كل مستلزمات النجاح لمفاصل البطولة من الإقامة والضيافة والملاعب والاستقبال وحضور الجمهور.

من جهته، قال رئيس اللجنة الإعلاميّة لخليجي 25، أحمد الموسوي: نعمل لأن تكون البطولة ناجحة إعلاميا من خلال التعاون والتكاتف بين الأطراف كافة.

من جانبه، أشار نائب رئيس اللجنة التنظيميّة، محمد ناصر، إلى: إن بطولة الخليج مهمة، ولها تاريخ حافل ووقع مؤثر، وعلينا تسخير أقصى الجهود، وعلينا أيضا الاهتمام بأبسط الجزئيات لإظهار البطولة بصورة رائعة ومميزة.

أما عضو الاتحاد، غانم عريبي، فقد بيّن: وفرنا جميع مستلزمات النجاح للبطولة من النواحي الإداريّة والتنظيميّة واللوجستيّة، وعلينا الاستفادة من إقامة بطولة الخليج لتنظيم بطولات قارية أو عربيّة مستقبلا.

وأوضح عضو الاتحاد، كوفند عبد الخالق: إن التهيئة المناسبة والتفاهم بين اللجان في اتحاد الكرة ومثيلاتها في الاتحاد الخليجيّ من أهمّ ملامح نجاح البطولة.

وأكد عضو الاتحاد، رحيم لفتة: إن ملاعب التدريب في ملعبي البصرة والميناء أصبحت بأتمّ الجاهزيّة لاحتضان تدريبات المنتخبات المشاركة في خليجي 25 .

ونوه عضو الاتحاد، خلف جلال: إننا نمتلك القدرة على النجاح الباهر بتنظيم خليجي 25 في البصرة، ولدى الجميع الرغبة والحرص على أداء المهمات بأعلى درجات الدقة.