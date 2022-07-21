اتحاد الكرة العراقي: جميع أندية الدوري الممتاز لم تستوفِ شروط التراخيص الاسيوية

شفق نيوز/ اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، ان منح التراخيص للأندية الرياضية ينتهي في منتصف شهر ايلول/ سبتمبر المقبل.

وقال الناطق الاعلامي للاتحاد احمد الموسوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بعد ان فتح الاتحاد العراقي نظام التراخيص في الخامس عشر من شهر حزيران الماضي اصبح لزاماً على الاندية التي تستعد للمشاركة في الدوري الممتاز للموسم 2022-2023 ان تكمل كل الاجراءات الخاصة بالتراخيص، منتصف ايلول المقبل كآخر موعد".

وبين انه "لا يوجد اي نادي اكمل الشروط لحد الان بالرغم من اقتراب الموعد النهائي لمنح التراخيص".

واضاف الموسوي "كان على الاندية ان تطبق المعايير منذ العام 2016 ولكن في كل موسم يتم التأجيل بطلب من الاتحاد العراقي الى الاتحاد الاسيوي لكرة القدم حتى وصل الامر الى وجوب التطبيق وان يكون الزامياً على كل نادي يود اللعب بالدوري الكروي الممتاز المقبل".

يذكر ان الاتحاد العراقي لكرة القدم سبق وان اقام ورش عمل لممثلي الاندية منذ العام 2014، لكن الى اليوم لا يوجد اي ناد اكمل شروط التراخيص الاسيوية.