اتحاد الكرة العراقي: تذاكر خليجي 25 متوفرة إلكترونياً والبيع مستمر

شفق نيوز/ ابدى الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، يوم الأحد، استغرابه حول أنباء إعلامية أفادت بتأجيل بيع تذاكر بطولة خليجي 25 بالبصرة، حتى إشعار آخر .

وقال عضو اتحاد الكرة، الناطق باسمه أحمد عودة الموسوي لوكالة شفق نيوز، إنه "لا صحة لما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن تأجيل بيع التذاكر الخاصة بخليجي 25"، مؤكدا أن "التذاكر متوفرة إلكترونياً ولم يتم تأجيل بيعه، والبيع مستمر".

واشار الموسوي، الى ان "اللجنة المنظمة لخليجي 25 تنفي تعليق بيع تذاكر البطولة"، مبينا أن "البيع مستمر حسب الضوابط والالية التي وضعتها اللجنة".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أكد أمس السبت، وجود مراقبة مشددة على عملية بيع تذاكر خليجي 25.

وقال الموسوي، الذي يرأس اللجنة الإعلامية لخليجي 25 ، خلال مؤتمر صحفي، أمس إن هناك مراقبة للسوق السوداء عن بيع التذاكر، لافتاً إلى أنه "بإمكان الجمهور الحصول على التذاكر من دون عناء".

وأشار إلى وجود خمسة أماكن للبيع المباشر للتذاكر وهي ملعب البصرة الدولي وكورنيش البصرة وتايم سكوير وشنشل مول وملعب الميناء، وبين أن "هناك لغتين عربية وأجنبية في استمارة الحصول على حجز البطاقة، ويتم حجزها عن طريق الإيميل، كما يمكن شراء 20 بطاقة فقط عن طريق الإيميل.

واكد مصدر في اللجنة التنظيمية لبطولة خليجي 25، في وقت سابق يوم الأحد، نفاد التذاكر الإلكترونية لمباراة افتتاح خليجي 25 بعد 18 ساعة من طرحها، وقال لوكالة شفق نيوز، إن هناك اقبالاً واسعاً على شراء التذاكر الالكترونية من دول خليجية فور إطلاقها وهذا مؤشر جيد وبداية طيبة للحضور الذي ستشهده البطولة.