اتحاد الكرة العراقي: الأندية تعاني من ضائقة مالية وعلى الحكومة صرف مستحقاتها

شفق نيوز/ دعا الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، وزارة المالية إلى إطلاق مخصصات أندية دوري نجوم العراق والدوري الممتاز، وبضمنها الأندية الكوردستانية.

وقال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية مطالبة بالإسراع بإطلاق منح الموسم الحالي التي خصصتها رئاسة الوزراء وتمت المصادقة عليها سابقاً، لأن التأخير سيؤثر على أندية نجوم العراق والدوري الممتاز".

وأضاف أن "وزارة المالية لا تمتلك الحق القانوني لتأخير هذه الأموال"، مشيراً إلى أن "الأندية التي تعاني من الضائقة المالية بحاجة إلى الأموال لتسديد مستحقات اللاعبين والتعاقد مع لاعبين جدد والتنقل والإقامة ما بين المحافظات خلال خوضها المنافسات، فضلاً عن توزيع رواتب الموظفين وغيرها من المتطلبات التي تسهم في ديمومة عملها".

ودعا الزاملي، الحكومة العراقية إلى "شمول أندية كوردستان أيضاً بالمنح المالية كونها تلعب في الدوريات العراقية وجزء لا يتجزأ عن باقي الأندية التي تسهم في إنجاح الدوري العراقي"، مؤكداً على "عدم جواز استثناء أندية الإقليم من المنح ولابد من فصل الرياضة عن الأمور الأخرى".

وقررت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، تشكيل لجنة خاصة لمتابعة المستحقات المالية لإقليم كوردستان للعامين 2024 و2025.