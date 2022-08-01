اتحاد الكرة العراقي: المدرب المقبل "اجنبي"

شفق نيوز/ أكد مصدر مسؤول في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، مضيه الذهاب نحو تسمية مدرب أجنبي لقيادة المنتخب الوطني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد ذاهب لتسمية مدرب أجنبي، مؤكدا أن لا صحة لتسمية حكيم شاكر أو أي مدرب آخر كمدرب أو مستشاراً له.

ورداً على أنباء متداولة بشأن تسمية شاكر مستشاراً لمدرب للمنتخب، اشار الى ان الاتحاد لم يجتمع ولم يتخذ أي قرار، فكيف يتم تسمية شاكر مستشارا لمدرب المنتخب، موضحا أن مثل هكذا قرارات مهمة تتخذ في اجتماعات ومداولات بين مجلس إدارة الاتحاد وليس عبر تسريبات هنا وهناك .

وكانت مصادر ذكرت اليوم تعيين مستشار حاكم الزاملي ، حكيم شاكر مدربا للمنتخب الوطني العراقي.