اتحاد الكرة العراقي: الدوري سيتوقف غداً ويستأنف بعد الفيفا دي

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، يوم السبت، عن توقف منافسات الدوري الممتاز بدءاً من بعد منافسات الجولة 21 ولغاية نهاية الشهر الحالي .

وقال عضو اللجنة نجم الاوسي لوكالة شفق نيوز، إن الدوري سيتوقف اعتبارا من يوم غد وذلك حسب توجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم التي ألزمت الاتحادات بالتوقف لمدة محددة .

واضاف ان التوقف سيستمر لغاية 28 من الشهر الحالي وستنطلق الجولة 22 من الدوري العراقي الممتاز بعد أربعة أيام أي مطلع شهر نيسان المقبل .

واشار الى ان اللجنة ستستغل هذا التوقف لإجراء مباراتي الكأس المؤجلتين يومي 24 بين فريقي كربلاء والصناعة و 25 بين القاسم ودهوك .

واكد ان اللجنة لم تحدد بعد انطلاق الدور 16 لمنافسات بطولة كأس العراق لكرة القدم وسيتم تحديدها لاحقاً بعد الفيفا دي في وقت مناسب .

ويتصدر فريق القوة الجوية ترتيب الفرق الممتازة برصيد 42 يلاحقه الشرطة برصيد 41 نقطة ثم الكهرباء 41 نقطة ثم الزوراء 40 نقطة .