اتحاد الكرة العراقي: الدوري سيتوقف بعد (5) أيام لانشغال المنتخب بمباريات ودية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن توقف الدوري في الـ(30) من الشهر الجاري استعداداً لاقامة المباريات الودية الأربعة للمنتخب العراقي في اسبانيا والعراق، مبينا أن مباراتين منهما ستشهدان إشراف المدرب الأجنبي الجديد على قيادة المنتخب.

وقال عضو اتحاد الكرة العراقي فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز؛ إن "الاتحاد قرر في اجتماعه الأخير أن يتوقف الدوري الممتاز يوم (30) من هذا الشهر، وأن يبدأ المنتخب تجمعه بعدها بيوم في بغداد تحت اشراف المدرب راضي شنيشل استعداداً لخوض اربع مباريات ودية في الأيام (9- 12- 17– 21)، من شهر تشرين الثاني المقبل".

وأوضح بحر العلوم أن "مباراتين ستقامان في إسبانيا تحت اشراف المدرب راضي شنيشل أمام المكسيك والاكوادور يومي (9 و 12) من الشهر المقبل، وسيتابع المدرب الاسباني الجديد (رفض الإفصاح عن اسمه) المباراتين، بينما سيقود المدرب الاسباني الجديد مباراتي المنتخب في البصرة يومي (17 و21) أمام كوستريكا وفنزويلا".

وبيّن عضو اتحاد الكرة أن "المدرب راضي شنيشل سيتفرغ بعد مباراتي المكسيك والاكوادور لتدريب المنتخب الأولمبي استعدادا للاستحقاقات المقبلة".