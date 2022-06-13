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اتحاد الكرة العراقي: الدوري سيبدأ في ذات الوقت ولاتغيير

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-13T09:18:50+0000
اتحاد الكرة العراقي: الدوري سيبدأ في ذات الوقت ولاتغيير

شفق نيوز/ أوضحت لجنة المسابقات في الاتحاد المركزي لكرة القدم العراقي، اليوم الاثنين، أن انطلاق الدوري سواء كان طبيعياً او للمحترفين سيكون في ذات الوقت، مؤكدة أن "لا تغيير في الموعد".

يأتي ذلك بعد ان اعلن نائب رئيس الاتحاد "علي جبار" في تصريح له، أن الدوري ذاهب للمحترفين والغاء الدوري العام.

وقال عضو لجنة المسابقات نجم الاوسي لوكالة شفق نيوز، إن الدوي سيبدأ مطلع شهر ايلول سواء كان دوري محترفين او بصيغته الحالية وبحسب قرارات المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة.

وأضاف أن اللجنة قررت انطلاق الدوري الممتاز مطلع ايلول المقبل بكل الاحوال ولا تغيير بموعده لاي حال .

وكان الاتحاد العراقي قرر هبوط اربعة فرق لدوري الدرجة الاولى وصعود فريقين وان يتكون الدوري المقبل من 18 فريقاً، او اقامة دوري المحترفين بمشاركة الفرق التي تنطبق عليها التراخيص .

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