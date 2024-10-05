اتحاد الكرة العراقي: التغييرات الطارئة في قائمة المنتخب غير مؤثرة وعالجها كاساس

شفق نيوز/ أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن اتفاقه مع مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، على وضع برنامج خاص لمباراتي المنتخب العراقي امام منتخبي فلسطين وكوريا الجنوبية، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

‏وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز: "لقد قرر مدرب منتخبنا خيسوس كاساس، أن يكون تجمع المنتخب بعد غدٍ الاثنين الموافق السابع من الشهر الحالي، وذلك استعدادا للقاء منتخبي فلسطين وكوريا الجنوبية".

‏وأضاف أن "التجمع سيكون في المدينة الرياضية في محافظة البصرة، وسيلتحق اللاعبون كافة بالتجمع الخاص استعدادا لخوض المباراتين المقبلتين".

‏وأشار إلى أن "اللاعبين المحترفين خارج العراق سيلتحقون بوفد المنتخب تباعا وسيكونون جميعاً ضمن الوقت المقرر الذي حدده الاتحاد الدولي ضمن أيام الفيفا دي"، موضحاً أن "أنديتهم تسمح في أيام الفيفا دي بتفريغ اللاعبين لتمثيل منتخباتهم في التصفيات القارية".

‏وأشار إلى أن "قائمة المنتخب شهدت تغييرات طارئة لبعض اللاعبين المحترفين المهمين لمنتخبنا بسبب الإصابة، لكن تمت معالجة ذلك من قبل كاساس بتعويضهم بلاعبين آخرين ضمهم للقائمة حسب قناعات المدرب كاساس الفنية".

وأشار إلى أن "المنتخب سيخوض خلال هذه الفترة التي حددها الاتحاد الدولي مباراتين، تقام الأولى على ملعب البصرة الدولي في الساعة التاسعة مساءً يوم الخميس الموافق العاشر من تشرين الأول، حيث سيواجه في الأولى منتخب فلسطين في منافسات الجولة الثالثة، بينما يحتضن ملعب سيئول المواجهة الثانية لمنتخبنا أمام مضيفه الكوري الجنوبي في الساعة الثامنة مساءً من يوم الثلاثاء الخامس عشر من تشرين الأول الحالي ضمن منافسات الجولة الرابعة".