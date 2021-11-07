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اتحاد الكرة العراقي: البصرة جاهرة تماماً لإستضافة بطولة غرب اسيا للشباب

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-07T12:03:52+0000
اتحاد الكرة العراقي: البصرة جاهرة تماماً لإستضافة بطولة غرب اسيا للشباب

شفق نيوز/ أكد مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة  عضو الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم  احمد عودة الموسوي، يوم الاحد، أن البصرة جاهرة تماماً لاستضافة مباريات بطولة غرب اسيا للشباب لكرة القدم التي ستنطلق في العشرين من الشهر الحالي حتى مطلع كانون الاول المقبل بواقع مجموعتين في اربيل والبصرة .

وقال الموسوي المتواجد مع وفد غرب اسيا في البصرة حالياً،  إن جميع متطلبات البطولة من الامور الفنية واللوجستية مكتملة تماماً لاستقبال ضيوف العراق وتأمين السكن والنقل والملاعب، مبيناً أن توقيتات المباريات بانتظار اجراء القرعة يوم الثلاثاء المقبل التي ستحدد فرق مجموعة اربيل بواقع اربعة منتخبات  ومجموعة البصرة خمسة منتخبات.

وأشار إلى أن وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد عدنان درجال على اطلاع تام وتواصل  لتامين اقامة بطولة نموذجية متكاملة من جميع الجوانب.

جدير بالذكر أن وفد غرب اسيا المتواجد في البصرة حالياً يضم  احمد قطيشات و عروبة عبد الرحمن من الاردن .

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