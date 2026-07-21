اتحاد الكرة الطائرة يعلن قائمة منتخب السيدات لبطولة آسيا في الصين

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الثلاثاء، قائمة منتخب السيدات المشارك في بطولة آسيا، المقررة في مدينة تيانجين الصينية خلال الفترة من 20 إلى 30 آب/أغسطس المقبل.

وقال رئيس الاتحاد حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد سمّى الجهاز الفني للمنتخب النسوي بقيادة المدرب راندي متي، ويعاونه كل من رافي خالص وسنكر مصطفى، فيما يتولى ساسان كوركيس منصب مدير الفريق الإداري.

وأضاف، أن الجهاز الفني اختار اللاعبات بناءً على المستويات الفنية التي قدمنها خلال منافسات الدوري العراقي للسيدات، التي أقيمت مؤخراً في محافظة دهوك.

وضمت قائمة المنتخب اللاعبات: هميشه هوشيار، وفيوليت يوخنا، وفاطمة الزهراء جمعة، وأماندا أدور، وراكيلا كاميران، وفاطمة رعد، ونايري نبيل، ومورين صبري، وتهاني رعد، وكاجين جلال، وفانيست بريار، وديا ولي، وهيرو إبراهيم، ونورما منير، ودشني قاسم، ودورين روميل، وهيلين عمر، وقمر حيدر معتوك، ومريم صادق.

وأشار اللاوندي إلى أن المنتخب سيباشر تجمعه الأول في محافظة أربيل بإقليم كوردستان، قبل الدخول في معسكر تدريبي داخلي يستمر حتى 30 من الشهر الحالي، ضمن استعداداته للمشاركة القارية.