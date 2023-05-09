اتحاد الكرة الطائرة يسمي خالد صالح مدرباً للمنتخب العراقي للرجال

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة عن تسمية مدرب جديد لقيادة المنتخب العراقي للرجال في المرحلة المقبلة.

وقال رئيس اتحاد اللعبة جميل العبادي لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد قرر تسمية خالد صالح مدرباً للمنتخب الوطني للرجال استعداداً للاستحقاقات العربية والاسيوية المقبلة".

واضاف ان "اتحاد الطائرة اجتمع بالمدرب ووعد تهيئة كل المتطلبات لإنجاح مهمته في المرحلة المقبلة سيما وأن منتخبنا الوطني سيشارك في استحقاقات خارجية مختلفة".

واشار الى ان "المدرب سيعلن عن قائمته الخاصة بتشكيلة المنتخب في ضوء المستويات التي قدمها اللاعبون في منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة بموسمه الأخير".

يذكر أن فريق نادي غاز الجنوب توج بلقب بطولة الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023 بعد تغلبه في المباراة الختامية على فريق البيشمركة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.