اتحاد الكرة الطائرة يحدد نهاية الشهر الجاري موعداً لانطلاق الدوري الممتاز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الاثنين، عن تحديد نهاية الشهر الجاري موعداً لانطلاق منافسات المربع الاول للدوري الممتاز للعبة.

وقال رئيس الاتحاد جميل العبادي، لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد حدد يوم الجمعة الموافق 31 من الشهر الجاري موعداً لانطلاق منافسات المربع الاول على ان تقام منافسات المربع الاخير في السابع والعشرين من شهر نيسان المقبل".

واضاف ان "الاتحاد قرر ايضا اقامة تصفيات المناطق الجنوبية والفرات الاوسط والمنطقتين الوسطى والشمالية لأندية الدرجة الثانية المتأهلة من المحافظات في السادس والعشرين من شهر نيسان المقبل وهي اندية دهوك وذي قار وبغداد وكربلاء".

ولفت الى ان "العاشر من شهر أيار المقبل سيكون موعداً لاقامة التصفيات النهائية للأندية المتأهلة من تصفيات المناطق وعددها أربعة من كل منطقة مع أندية دوري الدرجة الأولى".

وكان الاتحاد العراقي قد أوعز بالتنسيق مع الكادر الفني لمنتخب النساء لمعاودة التدريبات اليومية للمنتخب الوطني النسوي في قاعة أكد عينكاوا استعداداً للاستحقاقات الخارجية المقبلة.